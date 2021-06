Affittare con Tecnocasa, la garanzia è assicurata

Una delle prime preoccupazioni per chi vuole locare un appartamento è di poter ricevere regolarmente l’affitto ogni mese, oltre che a riavere l’immobile in buono stato. Non è sempre facile trovare l’inquilino giusto. Ecco perché Tecnocasa di Novi Ligure mette a disposizione della propria clientela uno strumento importante a garanzia dell’investimento: la copertura assicurativa “Protezione affitto locatore”, grazie alla quale la Compagnia garantisce la copertura fino ad un massimo di 12 mensilità per un eventuale mancato pagamento da parte del locatario.

“Vengono coperte anche le spese giudiziarie per l‘azione di sfratto nei confronti di un inquilino inadempiente”, aggiunge Silvio Guidotti, titolare dell’Agenzia. “Vogliamo offrire ai nostri clienti la professionalità di sempre nel selezionare gli inquilini più adatti, ma nel contempo ci impegniamo a ricercare i servizi migliori che fanno la differenza sul mercato immobiliare”.

La Compagnia assicurativa svolge una serie di indagini sulla solidità dell’eventuale inquilino, non solo dal punto di vista economico, ma anche in fatto di reputazione e referenze “morali”. Un ulteriore vantaggio che il Gruppo Tecnocasa è in grado di offrire.

La consulenza Tecnocasa si traduce anche in consigli pratici per vendere – o affittare – con più soddisfazione: “Un appartamento curato, ristrutturato può essere locato ad un prezzo maggiore e ad una clientela con maggior disponibilità economica e solidità. I rischi di trovarsi in casa un inquilino moroso, insomma, sono ridotti. Diversamente un immobile ‘datato’ può essere più difficilmente messo sul mercato, con offerte inferiori e spesso gli interessati che cercano soluzioni più economiche potrebbero non essere i clienti puntuali nei pagamenti o attenti nella cura dello stesso immobile”.

Per conoscere nel dettaglio la “protezione locatore” o avere informazioni sui servizi del Gruppo Tecnocasa:

Studio Novi Uno sas

corso R. Marenco, 20 - tel. 0143 741795

Tecnorete

via Garibaldi, 91 - cell. 327 4739129