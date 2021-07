L’esperienza di Nicole: dai banchi di scuola alla boutique

Nicole Chierchini ha 19 anni, un sogno nel cassetto («diventare assistente veterinaria») e tanta voglia di dimostrare quanto vale. Ci proverà durante il tirocinio formativo di sei mesi che è riuscita a ottenere presso la boutique di Trussardi, all’Outlet di Serravalle Scrivia.

Nicole, che abita a Gavi, dopo le scuole medie ha scelto di frequentare il centro di formazione professionale CNOS-FAP di Serravalle Scrivia. Qui ha ottenuto al terzo anno la qualifica professionale e al quarto anno il diploma.

«Per la mia crescita personale sono stati fondamentali gli stage in azienda che ho potuto fare grazie al CNOS-FAP – racconta Nicole – Ne ho fatto due. Il primo presso l’Iper di Serravalle Scrivia, nel reparto pasticceria, e il secondo in uno studio veterinario di Arquata Scrivia».

Uno stage che tra l’altro ha rinforzato una passione per gli animali già presente in Nicole: «Il mio sogno sarebbe lavorare in futuro come assistente veterinaria. Ora però il mio impegno è totalmente rivolto al tirocinio che sto per iniziare e che rappresenta una grande opportunità».

Se tornasse indietro, la 19enne gaviese rifarebbe esattamente le stesse scelte: «Al CNOS-FAP di Serravalle mi sono trovata davvero bene. La preparazione che fornisce soprattutto in campo commerciale è molto accurata, gli insegnanti sono disponibili e le loro spiegazioni sono sempre chiare».

CNOS-FAP SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net