Tecnocasa sostiene Novi Ligure e cerca agenti

Eventi culturali e sportivi. Il Gruppo Tecnocasa ed i particolare Tecnocasa di Novi Ligure sostiene il territorio anche attraverso questo tipo di sostegno. Solo alcuni esempi: ha contribuito allo spettacolo “Bravissima” presentato da Valerio Merola e ha alla finale regionale di Miss Italia a Novi Ligure. Tecnocasa ha sponsorizzato il concerto di Guè Pequeno e il calcio della propria città, maschile e femminile.

L’inconfondibile logo verde è presente su totem in giro per la città e sul retro dei pullman. Perché? da una parte per ringraziare i tanti clienti che hanno permesso all’agenzia di essere un punto di riferimento per chi cerca casa nel Novese, dall’altra perché Tecnocasa è in continua espansione e pertanto sempre pronta a cogliere al volo nuove occasioni.

Gran parte dei messaggi pubblicitari sono infatti rivolti alla ricerca di persone che vogliano intraprendere l’attività di agente immobiliare nella grande ‘famiglia’ Tecnocasa, un network che non solo mette a disposizione la propria storia e professionalità leader del mercato, ma garantisce anche una costante formazione e corsi di aggiornamento per essere sempre al passo con i tempi che cambiano e applicare le nuove tecnologie al servizio del cliente.

“Le figure che cerchiamo – spiega Silvio Guidotti – devono avere entusiasmo e spirito di squadra: l’agente immobiliare in Tecnocasa ha ampie possibilità di carriera, fino a potersi mettere in proprio ed essere imprenditore e imprenditrice di se stesso. Sempre supportato da un brand che non ti lascia mai solo”.

Se pensi di avere le caratteristiche giuste o vuoi ulteriori informazioni:

Tecnocasa Studio Novi Uno sas sui social: Facebook: @studionoviuno

Instagram: @studio_novi_uno_sas

YouTube: Gruppo Tecnocasa Novi Ligure Guidotti

Sito web: https://noviligure1.tecnocasa.it/

Studio Novi Uno sas corso R. Marenco, 20 - tel. 0143 741795

Tecnorete via Garibaldi, 91 - cell. 327 4739129