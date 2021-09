Gastronomia e pasticceria, le novità all'Alimentari Lanza

STAZZANO - Lo storico negozio nella piazza del paese cambia gestione e finalmente rinnova i locali. Le novità sono tante, a partire dall’assortimento dei prodotti e dei servizi.

Alessia Lanza Alimentari aprirà il 2 ottobre, sempre in piazza S. Giorgio, per continuare ad offrire un punto di riferimento per i piccoli e grandi acquisti quotidiani, con un’attenzione particolare alla qualità e alla scelta dei fornitori, soprattutto quando le eccellenze le abbiamo dietro casa. E con un’attenzione particolare alle esigenze dei clienti, grazie alla cura e alla professionalità di Alessia che vi accoglierà in un negozio tradizionale, ma completamente rivisitato, in cui l’accoglienza fa la differenza.

Accanto a frutta e verdura di stagione e ai prodotti per la casa, Alessia Lanza è andata a cercare alcune specialità delle colline, come i formaggi di capra della Val Borbera e i salumi a Km Zero (o quasi).

Le novità

• servizio a domicilio nei paesi limitrofi

• aperto la domenica mattina per offrire la pasticceria di alta qualità di ‘Dolce Vito’ di Spinetta Marengo e piatti di gastronomia, anche su prenotazione

Il 2 ottobre focaccia in regalo per tutti i clienti