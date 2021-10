Il diploma del CNOS-FAP tra alternanza e apprendistato

Dal mese di settembre al centro di formazione professionale CNOS-FAP di Serravalle Scrivia è stato attivato il corso per conseguire il diploma di Tecnico Commerciale delle Vendite - Vendita assistita e a libero servizio.

Questa ripartenza vede importanti novità per i ragazzi iscritti al quarto anno. Questo percorso di durata annuale per complessive 990 ore infatti comprenderà, per la prima volta, 550 ore in azienda, come alternanza Scuola-Lavoro o come apprendistato di primo livello.

Il corso è finalizzato al conseguimento del diploma professionale di IeFP (Istruzione e formazione professionale) ed è destinato ai giovani di età inferiore a 25 anni, anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art 43 del D.Lgs. 81/2015, e che hanno già conseguito una qualifica professionale di IeFP coerente con il percorso di destinazione.

Il Tecnico commerciale delle vendite interviene con autonomia nelle azioni di compravendita, con partecipazione all'individuazione delle risorse, il monitoraggio e la valutazione del risultato, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo. Possiede competenze funzionali alla realizzazione del piano di acquisti, all’allestimento, alla promozione, all’amministrazione d’esercizio ed alla gestione dei rapporti con il cliente. Approfondisce la conoscenza delle lingue Inglese, Russo, Cinese.

Tale percorso viene svolto, progettato e realizzato in raccordo con il sistema delle imprese locali che ospiteranno i ragazzi. Il percorso formativo è così costituito da ore in classe e ore in azienda che rendono la didattica dinamica e concreta. Si articola in tappe e si distingue per esser un percorso di crescita e consapevolezza, attraverso il “fare esperienza” in situazioni di apprendimento.

Oltre a un approfondimento disciplinare, si raggiunge quindi un sapere esperienziale, che consente una

gestione autonoma e responsabile del processo di lavoro e delle eventuali anomalie. Al termine del percorso verranno certificati i crediti formativi e le competenze acquisite. Il percorso è formulato in modo che sia possibile il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi dell'istruzione, per permettere ai giovani di proseguire gli studi ed eventualmente conseguire la maturità.

Il percorso comprende attività didattiche innovative finalizzate a promuovere situazioni di apprendimento funzionali ai bisogni formativi degli alunni. Durante l’anno i ragazzi saranno seguiti da formatori e tutor aziendali.

Si configura così un sempre più stretto rapporto tra CNOS-FAP e imprese del territorio, pertanto le aziende che vorranno cogliere questa opportunità di collaborazione entrando a far parte delle rete potranno rivolgersi direttamente al centro di Serravalle Scrivia.

CNOS-FAP SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita, 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net