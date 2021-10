Bonus Casa per under 36: tutte le agevolazioni

Se hai meno di 36 anni e stai acquistando la tua prima casa, puoi richiedere un mutuo assistito dal Fondo Prima Casa, che ti dà la possibilità di ottenere un mutuo fino al 100% del valore dell'immobile. A spiegare questa importante novità in campo immobiliare destinata a giovani e nuove coppie è Silvio Guidotti, titolare dell’agenzia Tecnocasa di Novi Ligure.

“Il Decreto Sostegni Bis prevede, fino al 30 giugno 2022, la concessione della Garanzia Consap all'80% oltre che agevolazioni fiscali per giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro, sia per il mutuo sia per l'acquisto”.

Tra le novità ci sono l’esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito d'imposta per gli acquisti assoggettati ad IVA e la cancellazione dell'imposta sostitutiva per i mutui. Fanno però eccezione alcune categorie di case, di particolare pregio.

Chi può richiederlo? “Persone che non abbiano compiuto 36 anni, genitori single con figli minori, giovani coppie, il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni, e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni di età”, prosegue Guidotti.

Come per ogni ‘bonus’, sono necessarie alcune condizioni reddituali e di importo finanziabile. Sembra scontato, ma è bene specificare che per accedervi non bisogna essere già proprietari di immobili ad uso abitativo. Il mutuo non può superare i 250 mila euro e l’immobile dev’essere adibito a prima casa. Una delle condizioni più importanti è il limite di reddito: il giovane proprietario deve avere – come detto - un ISEE non superiore a 40.000 euro. La garanzia al 50%, invece, può essere richiesta anche con ISEE superiore”.

