C’è voglia di casa dopo la pandemia. Tecnocasa aiuta a realizzare il tuo sogno

La pandemia ci ha fatto apprezzare meglio la casa che per molte famiglie è tornato ad essere uno dei beni più importanti, adeguati nei gusti e dimensioni ai tempi che cambiano. Il Gruppo Tecnocasa è sempre attento all’evoluzione del mercato del real estate, proprio per offrire il meglio ai propri clienti e dare gli strumenti giusti agli affiliati sul territorio.

“Gli immobili in provincia di Alessandria – nel primo semestre 2021 – hanno fatto registrare un aumento del 54 per cento di compravendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In tutta la provincia, invece, sono stati firmati 2305 contratti di acquisto, per un impressionante +74,6% sul 2020 e +47,4 sul 2019”, conferma Silvio Guidotti, titolare di Tecnocasa Novi Ligure.

“C’è più attenzione verso il risparmio energetico, ma anche un maggior interesse per gli spazi ampi e confortevoli, aree verdi, magari rivalutando le periferie e i paesi. Il lockdown e il lavoro da casa ha mutato un po’ le nostre esigenze, così anche noi di Tecnocasa – pronti ad offrire soluzioni ‘su misura’ – possiamo trovare l’incontro giusto tra domanda ed offerta”.

Ad influenzare la crescita delle vendite ha influito sicuramente il ribasso dei prezzi e le agevolazioni nei mutui: “Oggi si può acquistare a prezzi tutto sommato contenuti”. Chi cerca casa in affitto può confidare in una lieve diminuzione dei prezzi: “Anche in questo caso le possibilità a nostra disposizione sono molto interessanti”.

