"Le ho promesse e non voglio mancar di parola"

Con questa frase Don Bosco nel 1849, una domenica dopo la festa d’Ognissanti, fece affidamento alla Speranza e riuscì a dare a tutti i giovani dell’Oratorio le castagne promesse. Da quel giorno nelle scuole salesiane ricordiamo quella promessa e celebriamo la festa stando insieme con giochi, canti e…. le castagne!

Quest’anno, dopo due anni di sospensione delle attività a causa dell’emergenza Covid, abbiamo ripreso l’usanza e ci siamo radunati nel cortile del Centro Pastorale Maria Regina di Serravalle Scrivia. Da sempre le nostre classi sono coinvolte in attività di animazione finalizzate alla gioia di stare insieme!

Dopo una funzione di commemorazione dei defunti animata dai ragazzi e celebrata da don Luigi Compagnoni e don Egidio Deiana, il cortile si è riempito di festa: i ragazzi si sono concentrati in un torneo di calcetto mentre i più volenterosi, coadiuvati dai formatori, hanno inciso e arrostito le castagne per tutti.

Con la pancia piena abbiamo organizzato per tutti i ragazzi tiro alla fune, corsa con i sacchi, insomma i giochi di una volta intramontabili. L’agonismo di tutti non ha superato l’entusiasmo di stare insieme quindi tutti vincitori!

Se lo scopo della giornata era far trascorrere una giornata di condivisione e gioia per la nostra piccola comunità possiamo dire che mai come quest’anno il miracolo delle castagne si è compiuto.

