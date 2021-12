Nostri open day per la tua scelta di domani

Anche quest'anno ci siamo impegnati per presentarvi il nostro centro di formazione professionale e sabato 4 dicembre alle ore 11 abbiamo attivato due dirette su Instagram e Facebook per portarvi "virtualmente" nelle nostre stanze.

Nonostante qualche problema tecnico con Instagram potete trovare la nostra diretta salvata sulla pagina Facebook. Pur essendo sabato una delegazione di ragazzi si è prestata ad aiutarci ad animare quelli spazi che durante la settimana sono così ricchi di vita.

Rebecca, del primo anno ha condotto la diretta aiutata dalle nostre formatrici responsabili dell'Orientamento e dello Sportello Servizi al Lavoro. Martina, che lo scorso anno ha scelto la nostra scuola proprio guardando da casa l’open day, oggi anima il laboratorio commerciale e Nicolò prova a rispondere a qualche domanda delle insegnanti. Anche nel laboratorio di informatica si “smanetta” sulle tastiere: Jacopo è già il secondo anno che si offre per presentare il centro … insomma come sempre i ragazzi sono contenti di partecipare alle attività anche se si tratta di impiegare un sabato mattina!

Non è stato facile descrivere tutto ciò che facciamo, perché i servizi erogati sono tanti: abbiamo provato a comunicare quali opportunità dà il nostro CFP a chi, dopo la terza media, cerca un percorso di studi che sia finalizzato alla praticità e al contatto con il mondo del lavoro.

Il nostro percorso di studi triennale in offre l'opportunità ai ragazzi di approcciare materie di base quali lingua italiana, matematica, scienze, con materie professionalizzanti come tecniche di vendita, amministrazione e contabilità, organizzare il punto vendita, pianificare e organizzare il lavoro, sicurezza e attività pratiche svolte nel laboratorio di informatica e nel laboratorio commerciale.

Inoltre possiamo vantare, nei nostri programmi, l'integrazione delle lingue come inglese, russo e cinese con formatore madrelingua e un periodo di stage in azienda il terzo anno, dopo il quale viene rilasciato un attestato di qualifica professionale. Arrivati al quarto anno invece il percorso cambia e diventa “Tecnico commerciale delle vendite - vendita assistita e a libero servizio” un percorso in modalità duale, dove l’alternanza o l’apprendistato di primo livello, viene attivato per tutta la durata dell’anno formativo e si alterna con le lezioni in classe, il corso termina con il conferimento del diploma professionale che permetterà allo studente di decidere se entrare ufficialmente nel mondo del lavoro o se proseguire gli studi in un quinto anno di un istituto statale con lo stesso indirizzo per conseguire l’ esame di maturità.

L'occasione della presentazione on line è stato solo uno dei modi per poter conoscere la nostra realtà, viste le normative anti Covid, si può visitare la scuola anche in presenza ma esclusivamente fissando un appuntamento.

CNOS-FAP SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita, 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net