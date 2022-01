Gennaio il mese delle iscrizioni al CNOSFAP Serravalle

Gennaio è il mese dedicato alle iscrizioni sia per la scuola dell’obbligo che per i corsi per disoccupati. La nostra offerta formativa è consultabile al link http://piemonteorientale.cnosfap.net/serravalle/ ed è sempre possibile visitare il nostro centro, su appuntamento, nel rispetto della normativa anti-COVID vigente.



Per i ragazzi che stanno frequentando la terza media è giunto il momento di decidere per il proprio futuro scegliendo cosa si vuole diventare.

Se state pensando ad un percorso di studi che si avvicini al mondo del lavoro preparandovi su argomenti che spaziano dalle materie tradizionali come italiano, matematica e scienze a quelle professionalizzanti quali amministrazione e contabilità e tecniche di vendita, passando attraverso le lingue straniere ovvero l’inglese, il cinese e il russo, allora il nostro corso è adatto a voi, perché studiato per prepararvi professionalmente ad entrare nel mondo del lavoro.

Dal 4 gennaio è possibile iscriversi al corso di formazione professionale di operatore ai servizi di vendita per l’anno 2022-2023, fino al 28 gennaio, tramite il sito ministeriale: www.istruzione.it/iscrizionionline/ e inserendo, per il nostro centro, il seguente codice meccanografico: ALCF00200D

Il corso di:

• OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA è un percorso triennale dove, al terzo anno, viene proposto uno stage formativo in azienda e che rilascia la qualifica professionale.

Il corso permette poi di accedere al IV anno di TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE – vendita assistita e a libero servizio che, da quest’ anno nella formula DUALE, prevede un affiancamento in alternanza scuola lavoro con imprese del territorio le quali, per tutto l’anno formativo, ospiteranno i ragazzi. Al termine del percorso sarà assegnato il titolo di diploma di qualifica professionale.

Il percorso di formazione professionale non preclude la possibilità di poter conseguire, l’anno successivo, il diploma di maturità passando ad un corso di studi equivalente.

Per i disoccupati (di età pari o superiore a 18 anni) in possesso di un Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) sono attive le iscrizioni telefonando allo 0143.686465 o consultando il link

http://piemonteorientale.cnosfap.net/corsi-formazione-professionale/addetto-vendite-2021-2022-SERRAVALLE-SCRIVIA

potranno iscriversi al corso:

• ADDETTO ALLE VENDITE un corso GRATUITO di 500 ore di cui 200 in stage che rilascia Attestato di qualifica professionale

Questo corso mira a formare una figura professionale con caratteristiche prettamente esecutive, in grado di svolgere compiti connessi alla vendita di merci, unendo alle conoscenze tecniche del mestiere una buona capacità di comunicazione con il cliente. L’esperienza in stage offre al candidato una buona opportunità di crescita.

Per i giovani, non occupati, senza titolo di studio con età compresa tra i 18 e i 29 anni invece sono aperte le iscrizioni al corso:

• PREPARAZIONE AL LAVORO

Un percorso formativo che ha come obiettivo quello di realizzare una forte azione di orientamento ai "mestieri", facilitando l'inserimento nel contesto lavorativo o il rientro in percorsi scolastici e/o di formazione di giovani, che hanno abbandonato gli studi senza aver conseguito né una qualifica né il titolo di scuola secondaria di secondo grado (licenza media).

CNOS-FAP

SERRAVALLE SCRIVIA

Via Romita, 67

Tel. 0143 686465

www.cnosfap.net