“Ditemi una valida ragione per iscrivermi al CNOS-FAP di Serravalle Scrivia”, è questa la richiesta che gli insegnanti hanno pensato di rivolgere agli allievi iscritti ai vari percorsi didattici, senza troppi preamboli che potessero viziare la spontaneità nelle risposte, proprio per ricevere un contributo fresco e realistico che riesca a soddisfare anche gli interrogativi di potenziali nuovi studenti.

I feedback e le suggestioni raccolte hanno superato di gran lunga le aspettative tanto da far pensare che valesse la pena dar loro eco e risalto, inserendoli in questo spazio divulgativo.

Di seguito quindi proponiamo alcune testimonianze raccolte al naturale, senza alcun ritocco di forma.

Luca: “Penso di parlare a nome di tutti, quando dico che al CNOSFAP siamo persone e non numeri su un registro. In questa scuola, a tutto il personale, importa realmente di come stanno gli alunni e se si sentono a loro agio. I professori, oltre ad insegnare, dimostrano disponibilità e attenzione all’ascolto”.

Rebecca: “Gli alunni sono al centro di tutto. Noi veniamo prima di ogni altra cosa. La porta dell’aula insegnanti è sempre aperta, pronta ad accoglierci”.

Noemi: “Nessuno viene lasciato indietro. Gli insegnanti cercano di portare gli allievi allo stesso livello, rispettando i tempi di ognuno. Arriviamo alla fine dell’anno che ci sentiamo preparati, senza aver trascurato nessun argomento importante”.

Diego: ”in questa scuola non abbiamo libri ma lo studio richiesto non è da poco, perché grazie agli insegnanti lavoriamo molto su schemi, video e spiegazioni questo per aiutarci a memorizzare e apprendere ciò che ci servirà in stage!”

Silvia: ”mi avevano detto che qui non si studia e invece l’impegno è tanto ma finalizzato alla professione”

Dominick: “La scuola è in una posizione favorevole sia per lo svago che per gli stage formativi”

Tommaso: “Il bene degli alunni supera lo svolgimento del programma didattico”

Andrea: “Il CNOS-FAP è un ambiente confortevole, apre le porte del futuro”

Sami: ”quest’anno (il quarto) che siamo in modalità duale, sento la mancanza della routine scolastica, dei compagni ma so che durante la mia alternanza sono supportata dai miei insegnanti e rientrare è sempre entusiasmante”

Asia: ”io sto frequentando il quinto anno in una scuola statale per conseguire la maturità, il CNOS mi manca ma sono contenta del percorso fatto perché mi ha dato le basi per sentirmi libera di scegliere se proseguire con gli studi o andare a lavorare”

Sarebbero molte altre le voci che abbiamo raccolto, degne di uno spazio in questa sezione. Il tratto che le accomuna e contraddistingue è facilmente associabile all’azione di coinvolgere tutti e riconoscere il valore di ciascuno, così almeno viene percepito dagli studenti.

Il centro di formazione professionale prepara in modo teorico e pratico i ragazzi ad affrontare il mondo del lavoro. I nostri percorsi didattici sono supportati dallo stretto rapporto che coltiviamo con le imprese del territorio, in questo modo diventano un’opportunità concreta per costruire il futuro dei nostri giovani.

La metodologia di insegnamento salesiana ci aiuta e supporta a far diventare il CNOSFAP un centro di formazione inclusivo per far emergere l’eccellenza di ciascuno, anziché esclusivo per l’esclusione di qualcuno.

