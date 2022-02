La palestra con il personal trainer incluso nell'abbonamento

NOVI LIGURE — Vi è mai capitato di iscrivervi ad un palestra e smettere di andarci dopo poche settimane? Scuse come: “vado domani” oppure, “oggi sono stanco”, sono frasi che molti hanno pronunciato, o pensato, almeno una volta. «Il motivo? La perdita di motivazione, o risultati che non arrivano», spiega Salvo Canizzaro che ha inaugurato in via Lodolino 31 un nuovo centro dove è possibile davvero ritrovare motivazione e risultati, seguiti passo dopo passo da un personal trainer.

Ecco la novità

Salvo, che viene da una lunga esperienza come personal trainer e gestore, ha studiato una formula che coniuga la libertà della tradizionale palestra con un percorso seguito da un esperto che affianca il cliente dall'inizio alla fine.

99 Wellness è centro Fitness con attrezzature funzionali e moderne, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 e, il sabato, dalle 8 alle 14. L'accesso, per gli abbonati, è libero. Non è necessario prendere appuntamento. Ma nessuno sarà 'abbandonato' a se stesso: un personal trainer è infatti sempre presente seguendo le persone durante gli esercizi, guidando l'allenamento, aiutando a svolgere la sequenza corretta, a mantenere la giusta posizione, ad evitare errori. E soprattutto, a motivare l'atleta nel raggiungere il risultato desiderato. «Ritengo che la mia più grande soddisfazione sia quella nel vedere soddisfatte per persone che alleno. Il loro obiettivo, è il mio obiettivo».

La formula

La formula di 99 Wellness è semplice e innovativa: «99 euro al mese, solo per 99 iscritti, proprio per garantire a tutti di essere seguiti passo dopo passo».

I primi 50 iscritti, beneficeranno di un 'bonus' imperdibile: una consulenza gratuita di un nutrizionista professionista, il dottor Edoardo Bagnasco e una visita posturale con eventuale trattamento con l'osteopata dottor Mauro Repetto. Ci sarà anche un piccolo ma gradito omaggio: una sacca logata contenente prodotti per la cura personale.

Con l'abbonamento

In più, per tutti, compreso nell'abbonamento mensile, c'è la possibilità di partecipare alle lezioni di pilates e allenamento funzionale nella sala adiacente. Le lezioni sono organizzate in piccoli gruppi.

Sicurezza

Tutti i macchinari e i materiali sono testati e certificati. All'interno si trovano spogliatoi separati, doccia, sanificazione puntuale e il personale è formato da trainer esperti.