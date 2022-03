Gli stage formativi del terzo anno al CNOS-FAP di Serravalle Scrivia

I ragazzi, del terzo anno del percorso OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA del CNOS-FAP Regione Piemonte del centro di formazione di Serravalle Scrivia, sono impegnati, da quasi un mese, nello stage formativo in azienda.

L’Operatore ai servizi di vendita, percorso triennale successivo alla terza media, “è un profilo professionale che interviene, a livello esecutivo, nel processo della distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La capacità di utilizzare metodologie di base, strumenti e informazioni tecniche gli consentono di svolgere attività relative all'organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di vendita e post vendita, con competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi basilari, nell'organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi nella predisposizione di iniziative promozionali.” Così recita la programmazione del percorso al termine del quale i ragazzi ottengono la qualifica professionale che permette loro di accedere al quarto anno per conseguire il diploma professionale.

Nella realtà, gli operatori ai servizi di vendita, stanno dimostrando sul campo le competenze acquisite. Seguiti da tutor aziendali e monitorati da tutor formativi interni si mettono alla prova inserendosi nella routine lavorativa dell’azienda dove sono ospiti. Il periodo dello stage, per i nostri ragazzi, è un momento molto atteso; sono emozionati ed agitati alla partenza, desiderosi di conoscere la loro destinazione. Quest’ultima viene scelta considerando il percorso formativo dello studente, il suo profitto, le sue caratteristiche e le sue attitudini, cercando di indirizzarlo in aziende che possano fornirgli un’esperienza di approfondimento delle competenze che possa arricchire, in futuro, il suo curriculum.

L’attività dei tutor è di supporto e guida in tutto questo lungo periodo, lo studente e l’azienda ospitante non vengono mai lasciati da soli e aiutati a gestire le dinamiche che possono presentarsi. Abbiamo verificato che questo tipo di approccio è molto apprezzato sia dallo stagista che dall’azienda. Spesso da questa esperienza lo studente ritorna più motivato e più consapevole delle sue scelte, nel migliore dei casi ha focalizzato l’obiettivo e inizia a costruire concretamente il suo futuro, grazie a delle possibili e concrete offerte di lavoro.

