Studio Foco: tecnologie avanzate e professionalità, da oltre sessant'anni sempre al fianco dei pazienti

Efficacia nei servizi, competenze ed esauriente informazione: tutto questo rappresenta lo Studio Foco di via Edilio Raggio 87 a Novi Ligure. Da oltre sessant'anni l'ambulatorio fornisce un servizio professionale, aggiornato e tecnologicamente avanzato.

“Fin dall'inizio abbiamo scelto di investire nelle risorse umane, sia nel personale medico che amministrativo e in strumenti di ultima generazione – sottolinea il dottor Giorgio Foco – Il rapporto con gli utenti è fondamentale e il nostro obiettivo principale è cercare di andare incontro alle loro esigenze con dedizione e flessibilità. E durante la pandemia l'abbiamo ampiamente dimostrato”. Nonostante le difficoltà, lo Studio si è adeguato in tempi brevi alle normative vigenti, redistribuendo i macchinari e le sale d'attesa per non creare assembramenti. Inoltre, è stato organizzato anche l'ingresso scaglionato, consentendo l'accesso in ambulatorio solo dieci minuti prima del proprio appuntamento, attraverso una chiamata all'esterno in base al codice assegnato in prenotazione.

L'ambulatorio dispone di un personale altamente qualificato che, ogni giorno, coopera in sinergia per permettere un'attenta diagnosi e una soluzione tempestiva in base alla patologia riscontrata nel paziente. Non solo: lo Studio è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ma svolge anche attività privata. “Nel corso degli anni c'è stata una crescita esponenziale e siamo riusciti a suddividerci in più strutture – prosegue il dottor Foco – Oltre all'ambulatorio, ci troviamo anche in Corso Italia 21, dove il nostro team di specialisti visita privatamente gli utenti che ne fanno richiesta. Si possono effettuare diversi esami come la mammografia con tomosintesi, la diagnostica dentale, l'ecografia e la Moc, solo per citarne alcune. Inoltre, ultimamente è stata acquistata una nuova TAC di ultimissima generazione. E poi stiamo avviando il nuovo poliambulatorio privato, in cui è possibile effettuare la risonanza con un metodo del tutto innovativo che consente l'esecuzione dell’esame con una macchina 'aperta'”.

I tempi di attesa sono brevissimi. “Per prenotare basta telefonare oppure compilare il form online sul nostro sito: entro le 24 ore successive lo staff ricontatterà l'utente comunicando l'appuntamento fissato – conclude – Quest'anno è anche possibile rinnovare la nostra Fidelity Card con durata biennale: il costo è di 5 euro e dà diritto ad uno sconto del 10% su quasi tutte le prestazioni in regime privato in ambulatorio ma anche nelle strutture convenzionate come il laboratorio analisi Santa Maria, lo studio odontoiatrico Novimedical e lo studio associato FISIO P.R.O sui trattamenti di fisioterapia, osteopatia e posturologia. L'incasso ricavato dalla vendita delle tessere verrà interamente devoluto alle Associazioni Sportive Novesi tramite la Consulta Sportiva Comunale”.

Per informazioni

AMBULATORIO RADIOLOGICO DOTT. FOCO (studiofoco.it)

Via Edilio Raggio 87, 15067, Novi Ligure

e-mail: info@studiofoco.it

Telefono: (+39) 0143 2564

Fax: (+39) 0143 745877