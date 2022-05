Lo sportello d'ascolto dei Salesiani anche a Novi Ligure e Arquata Scrivia

Il CNOS-FAP Regione Piemonte di Serravalle Scrivia apre a Novi Ligure e Arquata Scrivia due Sportelli di Ascolto. Mettendo a disposizione formatori competenti e un’orientatrice. Lo Sportello d’Ascolto è uno spazio dove trovare chi è disponibile ad ascoltare: si possono ottenere informazioni, condividere i propri pensieri e situazioni, ricevere conforto.

Questa attività non ha scopo terapeutico, ma è solo finalizzata alla relazione d’aiuto, rispetto a situazioni di disagio giovanile e personale oppure, più praticamente, nel gestire situazioni del vivere quotidiano rispetto ad una società che si sta sempre più informatizzando e spesso lascia indietro chi non ne conosce i mezzi. Parlare della propria esperienza permette di prendere le giuste distanze dal problema e diventa determinante per la risoluzione e la crescita.

Questi diventano spazi per accogliere giovani, famiglie, anziani e aiutarli in tutte quelle azioni che ci disorientano oggi. Lo sportello vuole essere uno strumento per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, il potenziamento dell’inclusione degli stranieri e delle persone con disabilità, ma anche un mezzo per conoscere le potenzialità dei servizi gratuiti che le istituzioni e gli enti offrono alla cittadinanza.

Istituire questi sportelli è anche un gesto per aprirsi al territorio, conoscerne le potenzialità e raggiungere chi non riesce a spostarsi.

I luoghi e gli orari sono i seguenti: