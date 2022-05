Il Centro Revisioni s.r.l. presenta la sua nuova linea di ultima generazione destinata ai mezzi pesanti

È un progetto nato nel 2016, quello del Centro Revisioni s.r.l. con sede a Libarna, in via Liverno, 12, zona ex fornace e proprio alle porte di Serravalle Scrivia. Nato dalla lunga esperienza maturata dal proprietario Marco Sanna che, dopo un percorso di oltre 16 anni, sceglie di intraprendere la propria carriera imprenditoriale mettendo al centro di questo progetto le sue caratteristiche personali: precisione, professionalità e cortesia.



Il Centro Revisioni s.r.l. infatti, è un luogo dove ogni cliente si sente a casa e che, in un clima assolutamente familiare, trova sempre personale competente e preparato pronto a fornire tutta l’assistenza di cui ha bisogno.



Come è evidente, il centro si occupa di effettuare revisioni di veicoli leggeri e pesanti ma c’è una bella novità: “Da circa due mesi abbiamo aperto una nuova linea revisioni destinata ai veicoli con una massa superiore alle 3,5 tonnellate, i classici veicoli pesanti per intenderci - sottolinea Marco Sanna - E’ una linea di ultimissima generazione e siamo i primi in Italia ad averla”. Il centro infatti, ha ottenuto l’autorizzazione per effettuare in sede questa tipologia di revisioni (articolo 19, legge 870/86).



Non più i consueti rulli per eseguire le prove di frenata ma nuovissime piastre moderne. Quali sono i benefici dunque? “La velocità e la possibilità di poter provare tutto il veicolo in una sola frenata e non in tre diverse, divise asse per asse - aggiunge ancora Sanna - Questo comporta inevitabilmente più rapidità e maggiore precisione”.



Per qualsiasi informazione, basta chiamare i numeri 0143 34 02 37 o 347 255 82 05 oppure mandare una mail all’indirizzo info@ilcentrorevisioni.com. “Se volete prenotare rapidamente la vostra revisione, troverete anche un form dedicato sul nostro sito www.ilcentrorevisioni.com - conclude - In ogni caso, vi aspettiamo in sede dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12”.