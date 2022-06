Vanja Lasagna: «Solo il meglio per la mia città, sarà un'estate di rivincita»

Quando provi a fare qualcosa per il tuo paese sei un vincitore in partenza. Certo, puoi incappare nel peggior weekend di maltempo degli ultimi dodici mesi. E puoi vedere il tuo spettacolo dimezzato e la tua esibizione annullata. Ma sei comunque un vincitore. E se non ti arrendi, e trovi la forza di andare avanti, allora sei anche di più: sei un guerriero.

E Giovanni “Vanja” Lasagna è entrambi: è un vincitore e un guerriero, che continua a combattere per quello in cui crede, vale a dire restituire alla città di Novi Ligure la vivacità di un tempo, aprendola a nuovi eventi rivolti a un pubblico di tutte le età e di tutti i tipi.

«Arriviamo da due anni di restrizioni – spiega l’eclettico pasticcere novese, che è anche modello e ballerino – La gente ha voglia di evasione e di leggerezza e i giovani hanno voglia (e diritto) di divertirsi. Non a caso i miei eventi sono tutti gratuiti, e continueranno a rimanerlo».

La due giorni del Novi Motor Show è già alle spalle e ora Vanja e già al lavoro per gli show dei prossimi mesi. Un po’ di magone rimane: la prima edizione del Novi Motor Show sarebbe stata qualcosa di mitico, con un intero weekend all’insegna delle auto, delle moto e della moda nel centro della città, in quella piazza delle Corriere che da sempre ospita la pasticceria Lasagna e che da qualche tempo, proprio grazie a Vanja, si sta trasformando in un grande teatro a cielo aperto.

Ma il maltempo ci ha messo lo zampino. Tante le esibizioni che sono state annullate, sia sabato sera, a causa della tempesta di pioggia e vento, sia domenica. Compreso lo spettacolo di Vanja purtroppo. Lasagna aveva studiato una esplosiva coreografia con la mitica auto da rally Delta Martini (di cui in passato è stato pilota), quattro modelle, gli abiti firmati Moschino e la musica dei Queen e dei New Order.

Un peccato perché, finché il tempo ha retto, la piazza delle Corriere si è riempita di spettatori per assistere alle acrobazie dei piloti e per la sfilata di moda, interrotta a metà. Anche la consegna del riconoscimento per i cento anni dello scudetto della Novese è stata fatta di corsa con il presidente del sodalizio Arturo Frattoni. Premiati anche i campioni Alberto Anselmi e Augusto Traverso.

«Io vado avanti lo stesso con il programma che io e Valerio Merola abbiamo stilato per l’estate novese», dice all’indomani della manifestazione Vanja Lasagna. Il 26 giugno infatti sarà dedicato ai più giovani, con una serata all’insegna del divertimento che metterà insieme la musica più bella di tutti i tempi e i migliori dj.

Il 9 luglio tornerà anche Bravissima, lo show presentato da Valerio Merola che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. E che stavolta raddoppia: l’8 luglio in piazza Collegiata sarà allestito un palco per una anticipazione dello spettacolo vero e proprio, che poi si terrà il 9 in piazza delle Corriere. «E lì una mia esibizione non potrà mancare», dice Vanja.

Il 6 agosto toccherà al wrestling: e questa per Novi sarà davvero una grande novità. Nella piazza delle Corriere (che ormai per i novesi sta diventando “piazza Lasagna”) sarà allestito un ring regolamentare dove si sfideranno i campioni della specialità. «Stiamo anche lavorando per avere con noi un ospite speciale, un numero 1», dice Vanja. Non fa il nome, ma noi siamo in grado di fornirvi un identikit: per quasi dieci anni è stato commentatore sportivo di incontri di wrestling, parla italiano con uno spiccato accento statunitense ed è famoso perché beve solo un tipo di tè.

E il Novi Motor Show? «Lo riproporremo l’anno prossimo, in collaborazione con l’Aci. Durerà tre giorni, nei quali ci sarà anche un grande ritorno, il Rally del Gavi. Ma prima ancora stiamo pensando a un fantastico Capodanno in piazza, visto che l’ultimo è saltato a causa del coronavirus».

Una domanda sorge spontanea: ma chi te lo fa fare? «Voglio bene a Novi, voglio bene alla mia città e desidero vederla viva e vitale!», conclude Giovanni “Vanja” Lasagna.