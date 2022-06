Roberto Santoro: Quello che succede dopo la morte

L’autore definisce il suo libro come un indicatore che segue un preciso itinerario per far trovare a chiunque lo voglia quel “tesoro nascosto” che viene descritto nel libro dei libri.

La prima cosa da fare per poter trovare questo tesoro è mutare come quel bambino che viene illustrato sulla copertina del libro e non farsi guidare dai propri ragionamenti altrimenti si uscirà facilmente da quel itinerario che conduce al tesoro nascosto: Gesù questo concetto lo spiegava al capitolo 10 v 15 di Marco ​​(In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto).

Questo libro permette all’uomo di poter sperimentare che quel Gesù della Bibbia esiste veramente e si farà trovare da chiunque lo cerca con tutto il cuore, con prove tangibili, quelle prove che servono all’uomo per convincerlo che Gesù è risuscitato dai morti e chiunque crede in lui riceve quel tesoro nascosto che gli salverà la vita dalla morte seconda, che sarebbe lo sprofondamento dell’anima nello stagno di fuoco e zolfo.

Per come indica la Bibbia fino adesso non è andato nessuno nello stagno di fuoco e neppure in Paradiso, tranne quelle anime dei bambini che non hanno conosciuto il peccato e quei servitori di Dio che sono stati uccisi a motivo che predicavano la parola di Dio.

Tutto il resto dei morti si trovano in un posto chiamato Ades che sarebbe il soggiorno dei morti e tutti stanno aspettando il giorno del ritorno di Gesù sulla terra che giudicherà sia i vivi che i morti e chi ha creduto al sacrificio di Cristo sarà salvato e vivrà in eterno ma chi non ha creduto sprofonderà nello stagno di fuoco e di zolfo.

Ma prima che succederà questo ogni occhio vedrà venire sulla terra il figlio di Dio con tutte le schiere degli angeli suoi e i tempi sono vicinissimi perché una profezia biblica si è compiuta in questi ultimi anni e attesta che il suo ritorno è imminente.