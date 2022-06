Cassano Nights 2.0, musica e gastronomia con Festa della Birra e Sagra di San Pietro

CASSANO SPINOLA — La Pro Loco con Cassano Nights 2.0 ritorna operativa dopo questi anni complicati con tre serate imperdibili! Il 24 e il 25 giugno si terrà l'ormai tradizionale FESTA DELLA BIRRA, con specialità come i ravioli e lo stinco alla birra... il tutto accompagnato non solo da fiumi di birra ceca, ma anche da grande musica dal vivo! Venerdì remix anni 70/80/90 con PERTUSI DJ e sabato sera ALTAMODA. Arrivati a domenica 26 giugno, Cassano Nights 2.0 si trasforma in SAGRA DI SAN PIETRO per rispettare la tradizione di Cassano, così le specialità alla birra cederanno il posto a linguine allo scoglio, fritto di calamari e molto altro! Immancabili per farci ballare i deejays in tour.