S.B. Serramenti: eccellenza e qualità sul mercato da oltre trent'anni

Un'attività sul mercato da circa trent'anni e che fa della posa in opera il suo punto di forza: si tratta della ditta S.B. Serramenti di Arquata Scrivia, sita in via del Vapore 57/b. L'azienda nasce come falegnameria artigianale e ha acquisito un'esperienza importante nel settore dei serramenti, attraverso un aggiornamento costante verso standard qualitativi sempre più recenti e all'altezza del mercato.

“Mio papà ha rilevato l'attività nel 2019 e siamo partiti dedicandoci interamente alla produzione di serramenti – racconta la titolare Serena Spadafora – Poi abbiamo deciso di ampliare il negozio, creando il nostro showroom dove oggi, ci occupiamo solo della rivendita di serramenti: finestre, persiane, tapparelle, porte interne, portoncini blindati, portoni da garage e tanto altro”.

L'azienda tratta marchi importanti e di alta qualità: “La nostra filosofia è una continua ricerca e selezione dei materiali in un settore costantemente in evoluzione dal punto di vista estetico e tecnologico – aggiunge ancora – Proprio per queste ragioni, il punto di forza della ditta è la posa in opera, che rappresenta un passaggio fondamentale per l'installazione dei serramenti”.

Un serramento di qualità infatti “deve avere una posa in opera all'altezza per garantire ai clienti una tenuta e una trasmittanza termica ottima. I nostri operai sono proprio specializzati in questo e sono in grado di offrire una qualità eccellente nell'opera eseguita, prestando cura, interesse e grande attenzione – conclude – I nostri posatori sono sempre aggiornati grazie ai continui corsi di formazione sui materiali e sull’esecuzione stessa della posa: questo per garantire ai clienti la massima resa e qualità. La loro soddisfazione viene prima di tutto”.

Per informazioni:

Sito: www.sbserramentiarquata.com

Telefono: 0143.635539

Fax: 0143.381342

Mail: serena.spadafora94@gmail.com