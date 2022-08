«Nella giornata di domenica 28 agosto la mia casa di Pasturana ha ricevuto una visita. E ora non ho più i miei ricordi di bambina e i ricordi di parenti che non sono più tra di noi. Oggetti che per me avevano un notevole valore affettivo. Vorrei rientrare in possesso di queste cose, finite nella borsina con l’ariete, e quindi prego chi per caso le avesse di mettersi in contatto con me, per concordarne la restituzione dietro ricompensa».

Telefono 377 1616656