Pizzeria Nebula: lunedì 24 ottobre l'apertura

Amanti della pizza in teglia romana unitevi: lunedì 24 ottobre aprirà in via Roma 93 (Novi Ligure) la pizzeria ‘Nebula’, il nuovo locale dei giovanissimi fratelli Alaimo.

“Ho 23 anni e faccio il pizzaiolo da quando ne ho 17. All’inizio era il classico lavoro che accompagnavo alla scuola e all’università - racconta Calogero - Ma l’amore per questo mestiere mi ha portato ad immergermi completamente in questa attività”.

Passione che condivide con il fratello Filippo, non pizzaiolo ma cuoco, e anche lui giovanissimo, 21 anni. “Vogliamo portare una ventata di freschezza e di novità, siamo giovani, amiamo sperimentare e metterci in gioco”.

E a tal proposito, non troverete una pizza qualunque ma al taglio e in stile romano. “Le sue caratteristiche principali sono croccantezza, digeribilità e fragranza. Siamo artigiani e sul prodotto garantiamo una lievitazione dalle 24 alle 48 ore - prosegue ancora - La teglia romana tra l’altro, è particolarmente adatta per l’asporto e la consegna a domicilio perché nasce per essere rigenerata. Dopo la preparazione, viene fatta raffreddare e poi si rigenera: in questo modo le sue qualità vengono

esaltate e migliorano”. E poi, si presta anche a diversi condimenti, “così Filippo, potrà dare libero spazio alla sua creatività”.

Giovanile e creativa anche l’idea del nome e del logo. “Nebula è il termine latino che sta ad indicare la nuvola, e proprio la nuvola rimanda all’idea dei soffici alveoli caratteristici della teglia romana. Naturalmente, il logo rappresenta una bella nuvola stilizzata con alcuni ingredienti tipici”.

Non solo asporto e consegna a domicilio ma anche tavola calda. “Abbiamo fatto questa scelta per dare ai clienti più possibilità. Se vorranno, potranno gustare la nostra pizza anche all’interno del locale insieme a noi - conclude - È un’attività a conduzione familiare a tutti gli effetti e siamo pronti ad accogliervi con tutto il nostro calore”.

Per informazioni

telefono: 351 7480520

facebook: Nebulapizzaaltaglio

instagram: nebulapizzaaltaglio