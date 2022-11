Studio immobiliare Cristiano festeggia 20 anni di attività e raddoppia con l'apertura di una nuova sede

Lo Studio Immobiliare Cristiano festeggia vent'anni di attività e "raddoppia" con l'apertura di una nuova sede in corso Marenco a Novi Ligure.

La nuovissima sede di corso Marenco 63 è posta al piano rialzato in zona comoda e centralissima, davanti alla stazione ferroviaria con parcheggi adiacenti, ampia e spaziosa suddivisa in spazi living moderni ed accoglienti.

Abbiamo chiesto a Cristiano Simonella titolare dell'azienda immobiliare:

Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad aprire una ulteriore sede (oltre a quella “storica” di via Roma sempre in Novi Ligure) e perché non al piano strada?

«L’intenzione è quella di migliorare il servizio offerto ai nostri clienti, con un ufficio più riservato, dove poter dedicare ai proprietari di immobili l’attenzione ed il tempo necessario per studiare la miglior strategia di vendita per il loro immobile.

Un servizio attento e personalizzato verrà dedicato agli acquirenti, supportandoli nella ricerca della casa dei sogni, con tutti gli strumenti utili per soddisfarne le necessità con la serietà che ha sempre caratterizzato la nostra agenzia immobiliare, una azienda giovane ma consolidata nella realtà novese».

Aggiunge Cristiano: «Riteniamo indispensabile, per sostenere l'upgrade dei servizi che intendiamo fornire ai nostri clienti, l'apertura di questa nuova sede. La nostra ambizione è quella di superare l'attività di studio immobiliare ed offrire ai nostri clienti una consulenza dedicata e personalizzata, cucita sulle esigenze di ciascuno. Vi aspettiamo, la nostra professionalità al vostro servizio».

Studio Immobiliare Cristiano

Novi Ligure

via Roma 121 e Corso Marenco 63 (primo piano)

cell. 339 6608264 • fisso 0143 380450

www.cristianostudioimmobiliare.com