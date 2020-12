Tragedia Quargnento: iniziato il processo ai coniugi Vincenti

ALESSANDRIA - ORE 12.05 - Incalzato dalle domande dei legali di parte civile, il dottor Pirfo spiega che Giovanni Vincenti, quando ricevette la telefonata dell’esplosione (la prima, ndr), fu colto da una paralisi emotiva che ne condizionò i comportamenti. Scattò, in sostanza, un’incapacità di capire quello che stava accadendo. Lo stato d’ansia e la depressione che attanagliava l’imputato a quei tempi, lo avrebbe dunque condotto a una condizione di rottura (non psicotica) con la realtà, a un’interpretazione emotivamente alterata. Il contro-esame in atto è particolarmente combattuto.

ORE 11.48 - La Corte d’Assise ha respinto le richieste delle parti civili. L’udienza è ripresa con il contro-esame.

ORE 11,20 - La Corte si è ritirata in camera di consiglio per decidere sull'eventualità di concedere, come richiesto dalle parti civili, la sospensione temporanea dell'esame del consulente della difesa per poter nominare un proprio tecnico al fine di affrontare il controesame.

Un'altra via su cui dovranno decidere i giudici togati e popolari sarà quella di nominare un perito a cui affidare la perizia psichiatrica su Giovanni Vincenti. Situazione, quest'ultima, alla quale si oppone il pubblico ministero (Enrico Cieri) ma anche i legali di parte civile che chiedono soltanto la possibilità di avere un proprio tecnico. La difesa di Vincenti (affidata agli avvocati Vittorio Spallasso e Lorenzo Repetti) ha chiesto, invece, di poter terminare l'esame del proprio consulente.

La sospensione è stata chiesta da alcune parti civili per le conclusioni a cui era arrivato il medico che, in qualche modo, sarebbero ritenute importanti al fine dell'imputazioni. Il consulente ha parlato di abuso di farmaci (tranquillanti) da parte di Giovanni Vincenti che avrebbero influito nella percezione della realtà. Il riferimento è strettamente legato alla reazione dell'imputato alla telefonata che fecero quella notte gli inquirenti comunicandogli l'esplosione della cascina (la prima, nda).

ORE 10,40 - Il primo - e probabilmente unico - teste della mattinata è il dottor Pirfo. Si tratta di uno psichiatra che ha visitato Giovanni Vincenti che, stando alla sua testimonianza, soffrirebbe di un disturbo della personalità di tipo narcisistico.

ORE 9,30 - E' iniziato questa mattina ad Alessandria il processo che dovrà giudicare l’azione devastante di Giovanni Vincenti e della moglie, Antonella Patrucco, che nella tragica notte di Quargnento, poco più di un anno fa, causò la morte dei Vigili del Fuoco Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido.

Tutte le parti hanno dato il consenso all'acquisizione degli atti.