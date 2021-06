Croce Rossa, volontari a scuola per insegnare la differenziata

GAVI — Soccorso ma non solo: da settimane la Croce Rossa di Gavi svolge attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, per aiutare la popolazione ad affrontare la novità della raccolta “porta a porta”.

La campagna, iniziata sui social attraverso i profili ufficiali Instagram e Facebook, prosegue in questi giorni con incontri dedicati agli alunni delle scuole elementari.

Il Gruppo Giovani Cri Gavi sta infatti incontrando le classi delle scuole elementari del comprensorio e, con attività a loro dedicate, si adopera illustrando come differenziare i rifiuti e perché è importante farlo.

Guarda le foto dell'iniziativa

A supporto della campagna di informazione, per diffondere ancora più l’attenzione a una corretta raccolta dei rifiuti, grazie all’aiuto di Gestione Ambiente e in accordo con l’amministrazione comunale, sono in programma anche “passeggiate ecologiche” durante le quali raccogliere i rifiuti lungo i sentieri del nostro territorio, spesso considerati “discariche alternative” da chi, impunemente, ne fa oggetto di degrado, deturpando il nostro territorio, unico anche per biodiversità.

«Ci prendiamo cura delle persone, anche curando il territorio», concludono dal comitato di Gavi della Croce Rossa. Che continua a diventare più grande: un paio di settimane fa sono entrati a far parte dell’associazione 12 nuovi volontari per il servizio 118, mentre fino al 30 giugno proseguirà la campagna di tesseramento sostenitori per il 2021 (ogni domenica mattina i volontari Cri saranno presenti in piazza Roma).