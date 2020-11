Fratelli Ghio, frutta e verdura di qualità

NOVI LIGURE - Da oltre sessant’anni i Fratelli Ghio scelgono per i propri clienti la migliore frutta e verdura. Oggi fanno anche di più: la qualità si unisce alla sicurezza, alla comodità e alla convenienza. Tramite il sito naturafresca.shop oggi i cittadini di Novi Ligure (ma non solo) hanno la possibilità di acquistare frutta, verdura e altri genuini prodotti della terra comodamente da casa, dal computer o dallo smartphone, e poi scegliere se farsi recapitare la spesa a casa o se andarla a ritirare nel negozio di via Adenauer. Le ordinazioni possono anche essere inviate tramite Whatsapp, al numero 335 756 9597.

Tra lavoro, famiglia e altri impegni, il tempo a disposizione per fare la spesa è sempre poco. Ecco perché per la terza generazione dei Fratelli Ghio l’efficienza è una delle parole d’ordine, a cui si aggiunge la sicurezza. I clienti che decidono di ritirare la spesa in negozio, dopo averla ordinata online su naturafresca.shop, godranno di una corsia di vendita dedicata, senza tempi di attesa e minimizzando le interazioni con le altre persone per le note regole sul distanziamento sociale. In alternativa, si può decidere di ricevere la spesa direttamente a casa: la consegna avviene nel giro di ventiquattr’ore a Novi e secondo un calendario settimanale nei paesi della zona.

Il pagamento è sempre offline, per andare incontro anche a chi è meno avvezzo agli strumenti elettronici. Che sia in negozio o a domicilio, si potrà comunque scegliere tra contanti, bancomat e carta di credito.

Chi preferisce scegliere di persona i prodotti, potrà recarsi nel punto vendita di via Adenauer a Novi Ligure: troverà una scelta molto ampia di frutta e verdura in un ambiente accogliente come quello di una bottega “di una volta”, con i Fratelli Ghio pronti a consigliare, spiegare e servire in prima persona i clienti. Niente self service: quello lo lasciano ai supermercati.

Rispetto ai supermercati, hanno anche un altro vantaggio: la riduzione dei passaggi. La merce viene acquistata nei mercati generali e portata in negozio senza ulteriori manipolazioni, per aumentare la sicurezza. In molti casi, invece, frutta e verdura arrivano direttamente dai produttori, come le arance della Sicilia o le mele di Saluzzo. Perché i fratelli Ghio privilegiano i prodotti italiani e ancora di più i prodotti locali. In questo periodo, un ulteriore marchio di garanzia.

Naturafresca di Fratelli Ghio

Via Adenauer 1/A - Novi Ligure

naturafresca.shop - info@naturafresca.it

Whatsapp e telefono 335 756 9597