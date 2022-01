Casa di Carità: ecco gli "Open Day" per scoprire corsi e opportunità

NOVI LIGURE — La scelta della scuola superiore per i ragazzi che termineranno la terza media non è sempre semplice. Molti fattori che rendono complessa questa fase sono correlati alla velocità di cambiamento della società e del mondo del lavoro.

La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus ha da sempre l’obiettivo di anticipare i tempi e permettere agli studenti qualificati di entrare nel mondo del lavoro o proseguire gli studi per ottenere un diploma, con competenze innovative e immediatamente spendibili.

Le sedi di Novi Ligure e Ovada della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, insieme alle aziende partner del territorio, vogliono garantire innovazione e inclusione in tutti i percorsi per gli studenti che hanno terminato le medie e scelgono la Formazione Professionale. Nelle nostre sedi sono stati fatti importanti investimenti in termini di attrezzature e aggiornamento dei docenti, per garantire agli studenti processi di apprendimento che partono da esperienze di laboratorio: “imparare facendo”.

Gli studenti che hanno terminato le medie possono scegliere il settore del benessere e dell’estetica, il settore grafico, informatico e meccanico. Matematica, italiano, storia, scienze, tecnologia e inglese sono applicate al mondo del lavoro, permettendo agli studenti un apprendimento “pratico” di regole e di aspetti culturali, importanti sia per chi decide di entrare nel mondo del lavoro al termine dei 3 anni, sia per chi prosegue gli studi. Gli studenti fin dal primo anno sono immersi in laboratori didattici con docenti e tutor capaci di trasmettere conoscenza, ma anche di far appassionare. Momento centrale del percorso è lo stage in azienda, che permette agli allievi/e di fare il primo ingresso nel mondo del lavoro e apre molte strade

ad opportunità future. Al termine del triennio, previo esame finale, si consegue la Qualifica professionale.

Venite a trovarci per conoscere i docenti e partecipare ad una prova di mestiere; avrete l’occasione di visitare le aule e i laboratori in tutta sicurezza (Green Pass obbligatorio per l’accesso alle sedi) e provare le nostre attrezzature.

Anche per gli adulti, il 2022, sarà ricco di opportunità. Le sedi di Novi Ligure e Ovada della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, insieme alle aziende partner del territorio, hanno progettato i nuovi percorsi per l’anno formativo 2021/2022 per incentivare l’incontro tra offerta e domanda di lavoro.

Da anni propongono corsi serali e diurni con stage per garantire ai partecipanti la riqualificazione utile per il rientro nel mondo del lavoro, partendo dalle analisi di mercato che, nonostante la difficile situazione pandemica, suggeriscono una ripartenza in diversi settori. In base alle aree di sviluppo individuale, sono stati progettati corsi in ambito amministrativo, che offrono opportunità impiegatizie trasversali e specifiche nelle paghe e contributi, nella contabilità aziendale e nell’import-export.

Le aziende confermano l’interesse per la figura del magazziniere: il corso Addetto magazzino e logistica, anche grazie allo stage, garantisce un’ottima formazione di base in un settore sempre in crescita, con vari sbocchi occupazionali. Per tutti i livelli di scolarità ci sono opportunità nel settore delle risorse web, in cui sono richieste figure con competenze tecniche in grado di accompagnare le aziende verso la transizione digitale, in particolare nei settori legati alla grafica, al marketing, all’e-commerce e al disegno CAD.

Oltre agli ambiti sopracitati, l’offerta formativa delle sedi comprende anche i percorsi di Accompagnatore naturalistico, utile per conseguire una abilitazione professionale necessaria per l’iscrizione all’albo, e di Tecnico specializzato in organizzazione e sviluppo delle risorse umane, per specializzarsi nella ricerca, selezione e gestione del personale. L’offerta formativa punta sui settori di maggior rilievo dei territori di Novi Ligure e Ovada, con l’obiettivo concreto di aiutare chi è in cerca di occupazione a realizzare il proprio obiettivo professionale Gli operatori delle sedi di Novi Ligure e Ovada vi attendono per un colloquio orientativo e per consigliare a ciascuno il corso più adatto alle proprie esigenze.



A Novi Ligure gli Open Day saranno in presenza il 15/01/2022 e 21/01/2022 alle ore 10.00 oppure sarà virtuale il 13/01/2022 alle ore 19.00.

A Ovada gli Open Day sarà in presenza il 15/01/2022 alle ore 10.00 oppure sarà virtuale il 12/01/2022 alle ore 19.00.



Per informazioni e prenotazioni agli open day:

Casa di Carità Arti e Mestieri - sede di Novi Ligure - strada Boscomarengo 1/E - 0143.323807 - 800901160 - centro.novi@casadicarita.org

Casa di Carità Arti e Mestieri - sede di Ovada - via Gramsci 9 - 0143.822387 - 800901167 - centro.ovada@casadicarita.org